1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых антироссийских санкций, Молдова возобновляет закупки газа у агрессора.

Как сообщает NewsMaker, "Молдовагаз" возобновит закупки газа у "Газпрома" уже в марте.

Цены на газ у "Газпрома" и Energocom практически одинаковы, поэтому "Молдовагаз" планирует закупить часть газа у российского концерна.

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В результате около 0,7-0,8 млн. кубометров газа в день на правом берегу обеспечит "Газпром", а еще 1,3-1,5 млн. кубометров газа в день "Молдовагаз" закупит у Energocom.

Сообщается, что это временное решение до конца марта. На апрель решения еще нет, поскольку оно зависит от цен "Газпрома" и Energocom.

Ожидается, что цена на газ от "Газпрома" для Молдовы в апреле составит 680-700 долл за тысячу кубометров.

Война в Украине и ситуация с газом в Молдове

1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

В ноябре 2022 года "Газпром" заявил, что якобы фиксирует оседание в Украине газа, который поставляется потребителям в Молдову и пригрозил сократить объемы поставок газа Кишиневу. "Оператор ГТС Украины" опроверг обвинения в краже газа, который предназначен Молдове.

В декабре 2022 года Молдова заявила о том, что подает в суд на "Газпром" в связи с невыполнением обязательств.

7 февраля 2023 года Украина начала импорт газа через Молдову. Топливо физически не пересекает границу, а стороны осуществляют взаимозачет.

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