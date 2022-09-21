Рост произошел на фоне падения акций "Газпрома" после объявления частичной мобилизации в РФ на войну в Украину.

Спотовые цены на газ в Европе поднялись почти на 10%, до 209 евро за МВт-ч – это больше чем 2 190 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

Днем в среду цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на хабе TTF достигла 2 190 долл./тыс. куб. м, тогда как во вторник торги на TTF закрылись на уровне 2 000 долл.

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Отмечается, что цены на газ в Европе выросли на фоне падения акций крупных энергетических компаний России, в частности "Газпрома", после объявления сегодня, 21 сентября, президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации на войну против Украины.

Путин объявил мобилизацию: что известно

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России.

В своем обращении Путин также цинично пригрозил всему миру ядерным оружием:

"Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Накануне, 20 сентября, оккупанты объявили о проведении с 23 по 27 сентября фейковых "референдумы" по вопросу присоединения к России территорий "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины.