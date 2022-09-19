В последний раз цены опускались ниже 1800 долларов в июле.

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1800 долларов за 1000 кубометров во время сегодняшних торгов.

Об это свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, цена фьючерсов на газ с поставкой в ​​сентябре на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1790 долларов за 1000 кубометров.

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В последний раз цены опускались ниже 1800 долларов в июле. Тогда в течение месяца цена колебалась от 1480 долларов до 1980 долларов за 1000 кубометров.

Напомним, 25 августа цена достигала рекордной отметки – 3,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. В начале сентября спотовые цены на газ в Европе за неделю снизились почти на 1 тысячу долларов – до 2,4 тысячи долларов за тысячу кубометров.

В июне Россия почти вдвое уменьшила объемы поставки газа в страны Евросоюза. Была сокращена пропускная способность газопровода "Северный поток-1", не работал газопровод "Турецкий поток", который якобы нуждался в ремонте.

Позднее "Газпром" заявил, что трубопровод "Северный поток-1", основной маршрут поставок в Европу, останется закрытым, поскольку из турбины на компрессорной станции произошла утечка моторного масла. Это снова привело к резкому росту оптовых цен на газ.

Пока "Северный поток-1", основной маршрут поставок газа в Европу, остается закрытым, президент РФ Владимир Путин требует от ЕС снятия санкций, препятствующих открытию газопровода "Северный поток-2".

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