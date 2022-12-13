Руководитель МАГАТЭ считает, что это значительно повысит техническую и технологическую безопасность ядерных объектов.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшее время направит постоянные миссии на все атомные станции в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале, ссылаясь на соответствующее заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гроси во время встречи в Париже.

Отмечается, что демилитаризация Запорожской АЭС — пункт №1 мирного плана президента Владимира Зеленского.

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"Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции в Украине. Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ривненской, Хмельницкой, Пивденноукраинской, а также на Чернобыльской АЭС. Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность", - написал премьер.

Сообщается, что миссии имеют целью обезопасить станции и фиксировать все возможные попытки внешних воздействий, в частности обстрелы со стороны российского агрессора.

Кроме того стороны обсудили шаги, необходимые для демилитаризации Запорожской АЭС. "Подчеркнул, что нужно как можно быстрее прекратить незаконные действия России в отношении украинской станции", - написал Шмыгаль.

Ситуация на ЗАЭС: детали

В начале декабря генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что надеется до конца года найти решение по созданию зоны безопасности на Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС с 4 марта 2022 года находится под контролем российских оккупантов. Также был захвачен город-спутник АЭС - Энергодар. С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточивается.