Вероятность веерных отключений очень высокая, говорит Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о возможных проблемах с отоплением и электроэнергией.

Глава столицы заявил, что на сегодня 12 производящих тепло и электрику киевских предприятий испытывают проблему с нехваткой угля и газа. Об этом сообщает "Украина 24".

"Специалисты говорят, что морозы до -15° продержатся несколько недель... Вероятность веерных отключений очень высокая", — сказал Кличко.

Но, в то же время, мэр Киева заявил, что поднятия тарифов на отопление не будет.

Читайте такжеУкраине грозят веерные отключения электроэнергии: когда это может произойтиКак сообщал УНИАН, 26 октября компания "Укрэнерго" провела аукцион по распределению доступа к межгосударственным сечениям электросетей на ноябрь 2021 года. По результатам аукциона украинские компании выкупили возможность поставлять электроэнергию из России в объеме 2,2 ГВт и из Беларуси – 900 МВт.

2 ноября Украина из-за дефицита мощности в энергосистеме запросила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси в объеме 500 МВт и из Словакии через Бурштынский энергоостров в объеме 100 МВт. Украина трижды за 2021 год просила аварийные поставки электроэнергии.

11 ноября Украина вновь запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии в объеме 100 МВт.

Автор: Ольга Робейко