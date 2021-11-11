В "Укрэнерго" объяснили, что причиной этого стало аварийное отключение блоков "ДТЭК Бурштынской ТЭС".

Украина вновь запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии в объеме 100 МВт.

Об этом сообщила пресс-служба оператора объединенной энергосети государственной компании "Укрэнерго" в Facebook.

"Сегодня, 11 ноября, с 16:00 диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" для обеспечения операционной безопасности и избежания отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС" активировал аварийную помощь из энергосистемы Словакии величиной 100 МВт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной этого стало аварийное отключение из-за свищей в котлах в 04:14 блока №9 и в 08:24 блока №4 "ДТЭК Бурштынской ТЭС". В результате по состоянию на 13:00 в аварийном ремонте находилось сразу 4 блока Бурштынской ТЭС и еще 3 — в текущем ремонте. Всего толькр 5 блоков Бурштынской ТЭС находятся в работе.

Читайте такжеБеларусь отказалась поставлять Украине электроэнергию (документ)"Соответственно, для покрытия потребностей в электроэнергии остальных потребителей в зоне "острова Бурштынской ТЭС" НЭК "Укрэнерго" активировала аварийную помощь. При этом перед активацией аварийной помощи на Бурштынской ТЭС досрочно был выведен из ремонта энергоблок №2", - сообщили в компании.

Соответственно после того, как указанный блок будет загружен до мощности 100 МВт, аварийную помощь в "остров Бурштынской ТЭС" можно будет деактивировать.

Бурштынская ТЭС является основным источником производства электроэнергии в "острове Бурштынской ТЭС" (до 90% производства, кроме того в реконструкции находится Теребле-Рицкая ГЭС, а Калушская ТЭЦ работает с минимальной нагрузкой из-за ограниченных запасов топлива).

Напомним, 2 ноября Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси в объеме 500 МВт и из Словакии через Бурштынский энергоостров в объеме 100 МВт.

Необходимость в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Справка УНИАН. Зона "Бурштынский остров" производит электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

Бурштынский энергоостров - выделенная часть объединенной энергетической системы Украины, он образован Бурштынской ТЭС, Калушской ТЭЦ и Теребля-Рицкой ГЭС и прилегающими электрическими сетями.

Остров соединен с энергосистемами Словакии, Польши, Венгрии и Румынии.

На сегодня ОЭС Украины синхронизирована с энергосистемами России, Молдовы и Беларуси.

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Автор: Анна Бредихина