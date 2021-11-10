В нынешнем отопительном сезоне веерные отключения электроэнергии возможны ближе к январю-февралю 2022-го.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что Украине грозят веерные отключения электроэнергии.

По его словам, это может произойти ближе к январю-февралю, сообщает "Эспрессо".

"Я считаю, что риск веерных отключений в Украине есть. Это будет ближе к январю-февралю. Потому что мы пока не имеем 100% уверенности, что будем получать импортную электроэнергию из Беларуси или России, хватит ли нам угля", – сказал Попенко.

По его словам, на сегодня наша страна вместо угля сжигает газ, но будет ли такая возможность в начале 2022-го.

Читайте такжеШмыгаль заявил о проблемах с отоплением в некоторых регионах Украины"В течение двух месяцев мы будем испытывать огромные проблемы с поставкой электроэнергии по всей территории Украины", - прогнозирует глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Даже если Украина привезет одновременно достаточно угля, на его доставку на все теплоэлектростанции понадобится более двух месяцев, отметил Попенко.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не разрабатывает никаких планов относительно веерных отключений электроэнергии. В то же время глава правительства отметил, что ситуация в сфере электроэнергетики "действительно является непростой".

"В первую очередь это касается запасов угля для работы тепловой генерации. Еще несколько месяцев назад мы активизировали работу и по дополнительным импортным контрактам, и по увеличению собственной добычи угля", - пояснил премьер.

Как сообщал УНИАН, 26 октября компания "Укрэнерго" провела аукцион по распределению доступа к межгосударственным сечениям электросетей на ноябрь 2021 года. По результатам аукциона украинские компании выкупили возможность поставлять электроэнергию из России в объеме 2,2 ГВт и из Беларуси – 900 МВт.

2 ноября Украина из-за дефицита мощности в энергосистеме запросила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси в объеме 500 МВт и из Словакии через Бурштынский энергоостров в объеме 100 МВт. Украина трижды за 2021 год просила аварийные поставки электроэнергии.

Автор: Ольга Робейко