График будет применен только в случае, если у государственной энергокомпании НЭК Укрэнерго возникнет потребность сбалансировать энергосистему.

Свет в Киеве с 11 октября будут выключать в три очереди.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети".

1 очередь – с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00.

2 очередь – с 12:00 до 16:00.

3 очередь – с 16:00 до 20:00.

По состоянию на 10:30 утра этот график еще не был применен. Все жители Киева со светом.

Видео дня

График будет применен только в случае, если у государственной энергокомпании НЭК Укрэнерго возникнет потребность сбалансировать энергосистему.

"Сейчас есть технические сбои в работе сайта ДТЭК "Киевские электросети", компания активно работает над их устранением. В ближайшее время графики также будут доступны на главной странице сайта и обновляться ежедневно", - говорится в сообщении.

Киевлян просят быть экономичными и ограничить потребление электрических приборов с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Где в Киеве не будет света: адреса

Веерные отключения в Киеве и области

В результате ракетных ударов России по критической инфраструктуре в Киеве и области вводят почасовые отключения электроэнергии.

Начиная с 11 октября энергетики на ежедневной основе заранее будут обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения. Ожидается, что продолжительность отключений не будет превышать 4 часов.

Массированный ракетный удар РФ по энергетической инфраструктуре

Как сообщал УНИАН, вчера утром, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

Как сообщал УНИАН, вчера утром, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

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