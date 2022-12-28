Все девять энергоблоков отечественных атомных электростанций, расположенных на подконтрольной Украине территории, работают на максимально имеющейся мощности.

Сейчас в системе работают все атомные энергоблоки, которые расположены на подконтрольной Украине территории, несмотря на информацию в СМИ о якобы остановке.

Как сообщает НАЭК "Энергоатом" в Телеграмм, некоторые СМИ распространили ложную информацию о якобы остановке работы украинских атомных энергоблоков.

"Сообщаем, что сегодня, как и раньше, все девять энергоблоков отечественных атомных электростанций, расположенных на подконтрольной Украине территории, работают на максимально имеющейся мощности", - говорится в сообщении.

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Удары по энергосистеме Украины:

С 10 октября по сегодняшний день россияне совершили уже девять массированных ракетных атак и несколько волн массовых запусков дронов по энергетической инфраструктуре Украины.

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

17 декабря в энергосистеме Украины работали все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной территории. Но уже на следующий день, 18 декабря, один из девяти блоков вывели на ремонт.

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