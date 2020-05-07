Пандемия коронавируса привела к снижению потребления электроэнергии в Украине

Потребление электроэнергии в апреле снизилось на 11%. Основными факторами снижения потребления является сезонное повышение температуры воздуха и карантинные меры.

Потребление электроэнергии в Украине в апреле 2020 года снизилось по сравнению с мартом этого же года на 11% и составило 9028 млн кВт-ч, а по сравнению с апрелем прошлого года - уменьшилось почти на 8%.

Читайте такжеПовысим тарифы на свет: НКРЭКУ представила план выхода из кризиса в энергетике

Об этом говорится в сообщении государственной компании «Укрэнерго».

Сообщается, что по сравнению с апрелем 2019 года наибольший спад потребления демонстрирует машиностроительная отрасль (21%), транспортная отрасль (17%), металлургия (13%), а также топливная отрасль и коммунально-бытовой сектор (по 12%). Населения уменьшило потребление электроэнергии всего на 1% по сравнению с апрелем 2019 года.

«Основными факторами снижения потребления является сезонное повышение температуры воздуха и карантинные меры, которые ограничили возможность работы промышленных предприятия, среднего и малого бизнеса, а также сферы услуг», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в то же время, анализ потребления 2019 года показывает, что тенденция к существенному дальнейшему снижению потребления касается в основном население и коммунально-бытовой группы потребителей.

Остальные секторы экономики снижали или увеличивали свое потребление ситуативно. Поэтому ожидается, что тенденция к снижению потребления всеми категориями сохранится до момента завершения карантина.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны.