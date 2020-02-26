Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук уходит в отставку

Ковальчук прекратит исполнять обязанности главы "Укрэнерго" 26 февраля.

Исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сегодня, 26 февраля, объявил о своей отставке.

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Об этом глава "Укрэнерго" написал на своей странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления "Укрэнерго". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", - написал он.

Он добавил, что шел к этому решению несколько месяцев.

По словам Ковальчука, более четырех лет он имел честь управлять системным оператором украинской энергосистемы, трансформируя его из типичного, хоть и специализированного, украинского государственного предприятия в современную компанию, которая должна в ближайшее время войти в большую семью европейских операторов систем передачи.

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что временно исполняющий обязанности председателя правления "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук покинет компанию на следующей неделе.