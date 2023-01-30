На первом этапе программа будет работать в областных центрах, Краматорске, Кривом Роге и Покровске.

В Украине заработала государственная программа обмена старых ламп накаливания на новые энергосберегающие LED-лампы. Каждый гражданин может осуществить такой обмен в отделениях "Укрпочты".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"Каждый украинец, который достиг возраста 18 лет, имеет возможность зайти в "Укрпочту" или оставить заявку в приложении "Дія", а потом прийти непосредственно в "Укрпочту" и провести обмен ламп накаливания на LED-лампочки", - сказала она.

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По словам министра, каждый гражданин сможет так обменять пять старых ламп на 5 новых. Всего в рамках программы планируется обменять 50 миллионов ламп накаливания на аналогичное количество LED-ламп.

Предполагается, что реализация этой программы позволит ежегодно экономить 1 гигаватт электроэнергии, что равно годовому производству одного энергоблока АЭС.

Как добавил глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, ЕС предоставляет нашей стране 30 миллионов LED-ламп, еще 5 миллионов предоставляет непосредственно Франция. По его словам, это поможет существенно укрепить свою энергетическую безопасность и снизить дефицит в энергосистеме, вызванный постоянными ракетными ударами России по критической инфраструктуре Украины.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, граждане могут оформить заявку на обмен ламп в приложении "Дія" и выбрать там отделение "Укрпочты" для получения LED-ламп.

"Пять дней действует ваша заявка. Если в течение пяти дней вы не пришли, вам нужно будет заново оформить заявку", - пояснил он.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский отметил, что на первом этапе программа стартовала во всех областных центрах (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска, Симферополя и Севастополя), а также в Краматорске, Кривом Роге и Покровске. Далее к программе присоединят меньшие города, а до конца февраля - сельские отделения "Укрпочты".

Ситуация в энергетике Украины

По словам энергетиков, сегодня в украинской энергосистеме сохраняется существенный дефицит электромощностей. Он вызван 13 ракетными и 15 дроновыми атаками россиян на энергосистему Украины.

В декабре 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что дефицит энергосистемы Украины могли бы существенно перекрыть 50 миллионов LED-ламп, приобретение которых могут профинансировать международные партнеры.

16 января пилотный этап проекта по обмену ламп накаливания на энергоэффективные стартовал в шести регионах Украины.

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