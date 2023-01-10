Весь процесс замены ламп будет максимально простым и быстрым, заверил премьер.

Государственная программа, в рамках которой украинцы смогут заменить пять ламп накаливания на такое же количество LED-ламп, начнется 16 января.

С 16 января программа начинается в режиме бета-тестирования, на первом этапе планируют заменить до 500 тысяч ламп в шести регионах Украины, об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"После этого ориентировочно через две недели проект запустится в обычном режиме на всей территории нашего государства. Каждый сможет подать заявку через "Дию", а потом получить пять новых ламп в ближайшем отделении "Укрпочты". Весь процесс будет максимально простым и быстрым", - сказал он.

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Также он поблагодарил партнеров за поддержку, в частности, Еврокомиссию, которая закупает для Украины 30 миллионов светодиодных ламп, и Францию, которая добавляет еще 5 миллионов.

Замена старых лампочек в Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции "Солидарность с украинским народом" заявил, что дефицит энергосистемы Украины могли бы существенно перекрыть 50 миллионов LED-ламп, приобретение которых могут профинансировать международные партнеры.

В декабре стало известно, что Евросоюз профинансирует закупку около 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины.

Позже стало известно, что с января 2023 года в Украине начнется государственная программа по бесплатной замене населению 50 миллионов устаревших ламп накаливания на новые светодиодные.

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