Люди жалуются на то, что некоторые газораспределительные компании требуют личного присутствия для списания долгов.

Национальный оператор газораспределения-компания "Газсети", которая входит в структуру группы"Нафтогаз Украины", предоставила УНИАН пошаговую инструкцию, как действовать украинцам, чтобы перестать платить за газ и его распределение, если дом разрушен или в нем никто не проживает.

"Подчеркиваем. Согласно действующему законодательству, не платить за услуги распределения газа потребители могут при подтверждении, что разрушения или повреждения привели к невозможности использования природного газа", - заявили в компании.

Пресс-служба сообщила, что для этого необходимо обратиться в филиал с заявлением о разрушении или повреждении имущества.

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При этом, к заявлению нужно добавить:

- фото и документы, подтверждающие факт уничтожения жилья;

- копию отчета городской/поселковой/сельской/военной администрации по обследованию возможности или невозможности восстановления объекта;

- копию акта (справки) городского/поселкового/сельского совета о комиссионном обследовании разрушений или повреждений объекта;

- копию акта ГСЧС о пожаре/повреждении домовладения;

- копию документа о праве собственности;

- копию паспорта, идентификационного кода владельца.

Сообщается, что после получения заявления, работниками "Газсети" будет обследовано домовладение клиента, проведены работы по ликвидации аварийной ситуации и отключен объект от газоснабжения.

"При условии предоставления полного пакета документов по адресу потребителя будет прекращено начисление за распределение газа. При наличии справки от государственных органов о дате повреждения жилья будет проведена корректировка стоимости начисления за распределение газа с момента разрушения дома", - заявили в компании.

На вопрос что делать тем людям, которые выехали и не могут прийти лично решить вопрос, в "Газсети" ответили, что каждому помогают в индивидуальном порядке.

"Все вопросы клиентам филиала помогаем решать путем электронной переписки. Контакты предприятий указаны на официальных ресурсах компании", - добавила пресс-служба.

Однако, по данным УНИАН, решить вопрос в онлайн формате удается не всегда. В Facebook читатели жалуются на то, что некоторые газораспределительные компании требуют личного присутствия для списания долгов.

В компании пояснили, что при этом, факт непроживания в помещении не освобождает потребителя от необходимости уплаты за услуги газораспределения.

"Подчеркиваем: расчеты потребителя за услуги распределения природного газа осуществляются с учетом величины годовой заказанной мощности объекта (объектов) и оплачиваются клиентом равномерными долями в течение календарного года", - подчеркнули в компании.

Чтобы избежать начислений за газ в случае временного непроживания в компании рекомендуют своевременно, но не позднее чем в месячный срок, сообщить об этом оператору газораспределения, то есть местному облгазу. К обращению следует приложить документы, подтверждающие отсутствие зарегистрированного лица (например, справку ВПЛ или копию загранпаспорта с отметкой о пересечении государственной границы).

Если период отсутствия зарегистрированного лица будет превышать 6 месяцев, потребитель (или уполномоченное им лицо) в месячный срок с момента окончания каждого полугодового периода должен предоставлять оператору газораспределения обновленное заявление с соответствующими подтверждающими документами.

"Если заявитель находится за границей или в другой области, но имеет целью расторгнуть договор и провести механическое отсоединение своего дома от газоснабжения, просим обратиться на электронную почту вашего филиала (контакты указаны на официальных сайтах предприятий). В рамках действующего законодательства специалисты предоставят индивидуальную консультацию", - подытожила пресс-служба.

Обеспечение газом в Украине-детали

Сейчас "Газсетям", как национальному оператору расширена лицензия на распределение газа в пределах Кировоградщины, Харьковщины и города Харьков, Днепра и Днепровского района, а также Кривого Рога и Криворожского района. На указанных территориях работают вновь созданные филиалы.

Недавно, в управление к группе "Нафтогаз" перешли еще три газораспределительных предприятия: "Ивано-Франковскгаз", "Хмельницкгаз" и "Николаевгаз".