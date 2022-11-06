На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину уже очевидно, что уничтожение украинской энергосистемы зацепит и Молдову.
Как сообщает Вloomberg, дефицит электроэнергии Молдова почувствовала в октябре, когда российские войска начали наносить авиаудары по украинским энергетическим объектам, поскольку 30% электроэнергии Молдова получала из Украины.
Ситуация ухудшилась после того, как расположенная в Приднестровье электростанция, которая обеспечивала Молдове около 70% необходимой электроэнергии, прекратила производство из-за сокращения поставок российского газа.
"Мы переживаем серьезный кризис, и мы рискуем остаться без электричества и газа", – заявила президент Молдовы Майя Санду. Она добавила, что этой зимой цена на голубое топливо для потребителей Молдовы выросла в шесть раз по сравнению с прошлым годом и вдвое выше, чем в Румынии. Ситуация с электроэнергией тоже не лучше.
В Молдове считают, что Кремль использует энергию в сочетании с другими политическими и экономическими средствами, чтобы ослабить правительство Санду. Ведь Молдова не может себе позволить резкое поднятие цены на газ и электроэнергию.
"Это еще один яркий пример того, что Россия использует свои энергетические ресурсы как оружие", – заявила на прошлой неделе Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Европейская комиссия работает с энергетическим сообществом, чтобы "обеспечить Молдове импорт газа и электроэнергии из альтернативных источников, кроме Приднестровья", – сказала она.
В то же время молдавская государственная компания Energocom закупила на бирже в Румынии 65% электроэнергии от необходимой Молдове по объему потребления. Об этом сообщил вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину. Поэтому дефицит электроэнергии в стране составит примерно 10% от необходимого ей объема.
Энергетический кризис в Молдове:
1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки в Молдову на 30% и угрожает дальнейшим сокращением в ноябре. Кроме того, в этом году цены на газ в Молдове выросли в 5 раз. Счета за электроэнергию уже составляют более 60% расходов среднего жителя страны с населением в 2,5 миллиона.
Есть и серьезные риски для системы электроснабжения страны. Украина поставляла 30% электроэнергии в Молдову. Но из-за бомбардировок украинских электростанций Молдове пришлось обратиться к Румынии.
"Каждая бомба, упавшая на украинскую электростанцию, – это бомба, упавшая и на молдавское электроснабжение", – заявлял министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.
Еще 70% электроэнергии Молдова получает от электростанции, расположенной в контролируемой российскими войсками Приднестровье. Российский анклав также сократил объемы поставок, объяснив это сокращением поставок газа от "Газпрома".
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