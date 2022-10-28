Украинцев призывают максимально снизить потребление электроэнергии с утра с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

С 8:25 28 октября по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киевской области продлили экстренные отключения света.

Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применение более длительных отключений электроснабжения, сообщила пресс-служба ДТЭК Киевские региональные электросети.

"Ситуация в энергосистеме напряжена. Просим всех клиентов поддержать энергетиков в борьбе на энергофронте", - говорится в сообщении.

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Также в компании советуют правильно включать электроприборы после стабилизационного отключения, чтобы предотвратить одновременное значительное возрастание нагрузки и аварии на электросетях. В ДТЭК призывают максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

Бизнес просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября Россия начала атаки на ряд областей Украины. Зафиксированы массовые попадания в объекты критической инфраструктуры.

Во всех областях Украины начали отключать свет.

Только 10 октября 2022 года из-за вражеских обстрелов повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Значительные разрушения претерпел объект энергетической инфраструктуры.

17 октября было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты.

18 октября 2022 года российские захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечение на левом берегу Киева.

Обстрелы объектов критической инфраструктуры продолжаются. 27 октября В Киеве и области ужесточили графики отключения света.

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