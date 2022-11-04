Из-за аварийных и стабилизационных отключений участились случаи вызовов на деблокирование дверей лифтовых кабин.

В связи с вынужденными стабилизационными отключениями электроэнергии в Киеве жителей столицы призвали не пользоваться лифтами.

В городской администрации сообщили, что из-за аварийных и стабилизационных отключений участились случаи вызовов на деблокирование дверей лифтовых кабин.

В КГГА добавили, что в период отключений света возможны отклонения от графиков, поэтому горожанам рекомендуется спланировать свое время так, чтобы перестать пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключения.

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Ситуация с энергосистемой Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

22 октября оккупанты снова массово ударили ракетами по территории Украины. 1,5 млн абонентов в семи областях Украины остались без света.

31 октября в результате обстрела было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро - и водоснабжением.

Украина договаривается с 12 странами о поставках оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

По состоянию на 4 ноября российские оккупанты серьезно повредили около 40% ТЭС, ТЭЦ и ГЭС Украины.

В Украине ввели стабилизационные отключения света по графикам, чтобы восстановить поврежденные энергообъекты

В Киевской области проводили экстренные отключения электричества, поэтому графики стабилизационных отключений не соблюдались.

4 ноября в Киеве отменили аварийные отключения света. Стабилизационные отключения электрики будут проводиться по графику.

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