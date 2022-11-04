В связи с вынужденными стабилизационными отключениями электроэнергии в Киеве жителей столицы призвали не пользоваться лифтами.
В городской администрации сообщили, что из-за аварийных и стабилизационных отключений участились случаи вызовов на деблокирование дверей лифтовых кабин.
В КГГА добавили, что в период отключений света возможны отклонения от графиков, поэтому горожанам рекомендуется спланировать свое время так, чтобы перестать пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключения.
Ситуация с энергосистемой Украины:
10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.
22 октября оккупанты снова массово ударили ракетами по территории Украины. 1,5 млн абонентов в семи областях Украины остались без света.
31 октября в результате обстрела было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро - и водоснабжением.
Украина договаривается с 12 странами о поставках оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.
По состоянию на 4 ноября российские оккупанты серьезно повредили около 40% ТЭС, ТЭЦ и ГЭС Украины.
В Украине ввели стабилизационные отключения света по графикам, чтобы восстановить поврежденные энергообъекты
В Киевской области проводили экстренные отключения электричества, поэтому графики стабилизационных отключений не соблюдались.
4 ноября в Киеве отменили аварийные отключения света. Стабилизационные отключения электрики будут проводиться по графику.