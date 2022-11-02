НЭК "Укрэнерго" предоставил распоряжение провести экстренные отключения.

В Киевской области начались экстренные отключение потребителей от электроэнергии.

"Сейчас в Киевской области значительно возросло потребление электроэнергии. Чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании, НЭК "Укрэнерго" предоставил распоряжение провести экстренные отключения. Мы начинаем их выполнять уже сейчас", - говорится в сообщении ДТЭК Киевские региональные электросети.

В компании напомнили, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют.

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Отключение света в Украине: что известно

Напомним, что 10, 22 и 31 октября российские захватчики нанесли массированные ракетные атаки по украинской энергетической инфраструктуре.

С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставки электрической энергии. С 07:00 до 23:00 граждан просят минимизировать пользование электроэнергией.

По подсчетам Минэнергетики, от атак российских террористов пострадала по состоянию на 12 октября более трети критической инфраструктуры.

В Сумской, Полтавской и Харьковской областях вводят ограничения потребления электроэнергии.

Во многих районах столицы возможные применения экстренных отключений света вне графиков.