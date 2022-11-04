Стабилизационные отключения электроэнергии в Киеве будут поводиться согласно обнародованным графикам.

В Киеве прекращены аварийные отключения электроэнергии, при этом стабилизационные отключения будут проводиться.

Как сообщает YASNO, стабилизационные отключения электроэнергии в Киеве будут поводиться согласно обнародованным графикам.

"В Киеве снизилось потребление электроэнергии. Мы снова применяем стабилизационные отключения электроэнергии по графику", - отметили в компании.

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Отключение света :

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

22 октября оккупанты снова массово ударили ракетами по территории Украины. 1,5 млн абонентов в семи областях Украины остались без света.

31 октября в результате обстрела было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро - и водоснабжением.

Украина договаривается с 12 странами о поставках оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

По состоянию на 4 ноября российские оккупанты серьезно повредили около 40% ТЭС, ТЭЦ и ГЭС Украины.

В Украине ввели стабилизационные отключения света по графикам, чтобы восстановить поврежденные энергообъекты

В Киевской области проводят экстренные отключения электричества, поэтому графики стабилизационных отключений не действуют.

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