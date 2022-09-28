Ожидается, что экспорт из Алжира в Италию удвоится в 2024 году до 18 миллиардов кубометров в год.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Италия заявила о готовности пройти отопительный сезон без российского газа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, Италия получила достаточные объемы газа из Северной Африки и сможет компенсировать любой дефицит этой зимой, даже если Россия полностью прекратит экспорт.

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По информации издания, бывший премьер-министр страны Марио Драги "рыскал по всему миру, чтобы обеспечить поставки газа и защитить Италию от потенциальных перебоев в поставках со стороны России, оказывавшей давление на Европейский Союз".

Ожидается, что экспорт из Алжира в Италию удвоится в 2024 году до 18 миллиардов кубометров в год, тогда как импорт СПГ из Египта увеличится до конца года, чтобы соответствовать объему, который сейчас отправляется из России.

Также издание отмечает, что увеличение поступления газа из Алжира и Египта сможет покрыть оставшиеся поставки из России.

В настоящее время российский газ составляет около 10% импорта Италии, по сравнению с примерно 40% до вторжения России в Украину.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября стало известно о том, что страны ЕС требуют немедленно ограничить цену на газ.

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