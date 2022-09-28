Арбитраж состоится независимо от участия в нем "Газпрома", считает Витренко.

В Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" ответили на угрозы со стороны российского "Газпрома", которые он озвучил через инициированный украинской компанией международный арбитраж в связи с несвоевременной уплатой средств за транзит.

Об этом написал председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

"Вчерашнее заявление "Газпрома" с угрозами "Нафтогазу" санкциями из-за арбитража является еще одним примером пренебрежения россиян к верховенству права. Она в очередной раз доказывает, что "Газпром" является инструментом незаконной агрессивной войны РФ против Украины", - отметил он.

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По словам Витренко, в своем заявлении об арбитраже "Газпром" искажает информацию и манипулирует ею. Факты же состоят в том, что "Нафтогаз" ссылается на форс-мажорные обстоятельства в связи с транзитом газа через точку входа "Сохрановка", поскольку она контролируется вооруженными силами России.

Зато украинская сторона предложила транзит через точку входа "Суджа" без каких-либо дополнительных затрат для российской стороны.

"Итак, "Нафтогаз" оказал необходимые услуги, однако "Газпром" отказался ими воспользоваться. Вопреки утверждениям "Газпрома", контракт не дает "Газпрому" права оправдывать невыполнение своих платежных обязательств форс-мажорными обстоятельствами, которые отметил "Нафтогаз", - подчеркнул Витренко.

Глава "Нафтогаза" считает, что введение Швецией и Швейцарией санкций за российскую агрессию против Украины, очевидно, никоим образом не влияет ни на содержание и применение соответствующего законодательства, ни на беспристрастное проведение арбитража независимыми арбитрами, назначенными обеими сторонами спора.

"Арбитраж состоится независимо от участия в нем "Газпрома", - добавил он.

Витренко отметил, что в соответствии с действующим соглашением, "Газпром" признал право "Нафтогаза" обращаться в арбитраж в случае возникновения споров. Когда "Нафтогаз" реализует это право, это является обычной реализацией договорного права, а не "недружественным актом".

"Угроза "Газпрома" о наложении российских санкций против законного использования "Нафтогазом" этого права в очередной раз доказывает тесную связь между "Газпромом" и российским государством и ставит под угрозу весь международный механизм мирного разрешения споров, участником которого Россия является в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года", - заявил Витренко.

Как сообщал УНИАН, в сентябре стало известно, что "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже по действиям российского "Газпрома".

"Нафтогаз требует от "Газпрома" средства за оказанную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им оплачены вовремя и в полном объеме.

В конце сентября российская государственная компания "Газпром" начала угрожать украинскому "Нафтогазу" санкциями из-за инициированного "Нафтогазом" арбитража - следствием может стать прекращение уплаты за транзит газа через Украину

Российская компания заявляет, что отвергает все требования "Нафтогаза "по арбитражу, и считает, что "неоказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться".

Однако стоит отметить, что транзитный контракт 2019 года был подписан на условиях "качай или плати" – то есть независимо от физических объемов транзита "Газпром" обязан его оплатить.

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