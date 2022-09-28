Греция, Италия, Бельгия, Франция и еще одиннадцать стран направили письмо с соответствующими требованиями комиссару ЕС по энергетике Кадри Симсон.

15 стран Европейского союза призвали к установлению верхнего предела цен на газ для всего ЕС.

Об этом сообщает Spiegel.

Как пишет издание, Греция, Италия, Бельгия, Франция и еще одиннадцать стран направили письмо с соответствующими требованиями комиссару ЕС по энергетике Кадри Симсон. В нем правительства призывают Комиссию ЕС немедленно представить предложение по максимальной цене на газ. Это должно относиться к поставкам газа из-за рубежа, таким как импорт из России и других стран, а также к сделкам в оптовых центрах в пределах ЕС.

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Штаты оставили открытым вопрос о том, как это может выглядеть в конкретном плане и насколько высокой должна быть планка, однако предложили сначала снять чрезмерную прибыль нефтегазовых компаний и многих производителей электроэнергии и направить эти деньги на нужды потребителей.

По мнению властей и экономистов, ценовой лимит был бы еще более радикальным вмешательством в рынок. Есть опасения, что это приведет к тому, что третьи страны будут поставлять меньше газа или вообще не поставлять его в страны ЕС, а вместо этого продавать его где-то еще, например, в Азии.

Однако в своем письме штаты утверждают, что ограничение цен может сдерживать инфляционное давление и в то же время управлять ожиданиями. "Его можно спроектировать таким образом, чтобы гарантировать безопасность поставок и свободный поток газа внутри Европы, и в то же время достичь нашей общей цели по сокращению спроса на газ", — пишут государства.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

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