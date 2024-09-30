Великобритания станет первой страной G7, которая прекратит использование угля в энергетике.

В Великобритании закрывается знаменитая Ratcliffe-on-Soar, которая была последней угольной электростанцией страны. Об этом сообщает BBC.

Закрытие электростанции официальные лица назвали "чрезвычайно важной вехой" в энергетике страны. Ratcliffe-on-Soar в Ноттингемшире должна быть закрыта в начале следующей недели, а после окончательного вывода из эксплуатации будет снесена.

Строить объект начали в 1963-м, а первый блок ввели в эксплуатацию через четыре года. В течение многих лет Ratcliffe-on-Soar играла ключевую роль в обеспечении страны светом. Электростанция была способна обеспечивать электроэнергией около 2 млн домохозяйств.

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Закрытие Ratcliffe-on-Soar стало одним из элементов политики британского правительства по поэтапному отказу от угольной энергетики. По мнению экологов, это событие - большое достижение в сокращении выбросов углерода.

Закрытие станции также имеет большое репутационное значение для Лондона, ведь теперь Великобритания станет первой страной Группы Семи, которая прекратит использование угля в энергетике.

Сейчас британской правительство делает ставку на активное развитие солнечной энергетики, а также строительство новых ветровых электростанций.

Украинская энергетика - последние новости

Недавно эксперт Геннадий Рябцев заявил, что энергосистема Украины не сможет нормально функционировать без атомной энергетики. Именно поэтому россияне стремятся нарушить работу украинских АЭС.

В свою очередь, другой специалист, Ольга Кошарная считает, что на данный момент инфраструктура украинских атомных электростанций практически не имеет защиты от мощных атак с российской стороны.

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