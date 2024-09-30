Именно поэтому Россия своими атаками на гражданскую энергетическую инфраструктуру стремится повлиять на работу украинских АЭС.

Атомная энергетика является основой украинской энергосистемы и без АЭС нормальное электроснабжение потребителей в принципе не возможно. Об этом заявил эксперт Геннадий Рябцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Атомная генерация обеспечивает более 50% генерации в Украине. Может ли функционировать система, которой будет не хватать 50% генерации? Она будет функционировать, да, но вряд ли потребители будут довольны таким функционированием", - подчеркнул эксперт.

Именно поэтому Россия своими атаками на гражданскую энергетическую инфраструктуру стремится повлиять на работу украинских АЭС. Для этого враг атакует магистральные подстанции "Укрэнерго".

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Впрочем Украина принимает меры, чтобы исключить такие атаки, в том числе на дипломатическом направлении.

Как известно, Украина намерена развивать атомную энергетику, в частности планирует завершить строительство двух блоков на Хмельницкой АЭС. Намерение завершить строительство энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС поддержали представители США на ЕС. Также помогать в проекте строительства планирует МАГАТЭ.