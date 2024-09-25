Ольга Кошарная считает, что "Энергоатом" не успеет построить новые бетонные защитные сооружения до начала отопительного сезона.

Инфраструктура украинских атомных электростанций очень плохо защищена от возможных атак со стороны россиян. Об этом в эфире "КИЕВ24" заявила соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная.

Эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности заявила:

"Сейчас открытые распределительные устройства защищены только габионами с песком, которые в прошлом и позапрошлом годах были установлены и которые частично разрушены"

По ее словам, эти сооружения не могут защитить даже от небольших обломков.

Специалистам давно было понятно, что следующей целью россиян будет украинская атомная энергетика. "И что они не ядерные энергоблоки, реакторные отделения будут обстреливать, а именно открытые распределительные устройства", - добавляет Ольга Кошарная.

Она делает акцент на том, что вместо защиты открытых распределительных устройств, "Энергоатом" занимался подготовкой к строительству новых энергоблоков. Средства тратились, в частности, на реконструкцию кранов и создание нового бетонного завода на ХАЭС.

РФ планирует удары по украинской атомной энергетике

Ранее Владимир Зеленский предупредил, что россияне хотят атаковать три украинские АЭС. По его словам, Украина уже получила доказательства по планированию таких ударов.

Известно, что россияне используют спутники КНР для фотографирования украинских атомных электростанций.

В свою очередь, в Офисе президента недавно заявили, что остановить Москву может только принуждение. Кроме этого, важно юридически фиксировать составы преступлений россиян и усиливать украинскую систему ПВО.

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