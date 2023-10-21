С каждым днем риск аварии на Запорожской атомной электростанции только возрастает.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими военными, с каждым днем ухудшается, что может привести к трагическим последствиям. Об этом в интервью в эфире информационного телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Что может происходить на станции, которую контролируют террористы? Ситуация становится все хуже и хуже. Мы не говорим о людях, которые там работают, о психологическом давлении. Станция больше года не работает. Более того - мы туда поставляем электроэнергию, чтобы обеспечить работу систем безопасности... Это - высокотехнологичный объект, там нужно проводить соответствующие работы для поддержания состояния оборудования. Эти работы не проводятся", - сказал он.

По словам министра, на ЗАЭС происходит процесс деградации оборудования, что несет с собой большие риски.

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"С каждым днем ситуация будет хуже. Это подтверждают специалисты МАГАТЭ, которые присутствуют на станции. Чем дольше они (российские военные, - УНИАН) там находятся, тем хуже будет ситуация. Вопрос - где этот предел, когда может произойти определенное событие, последствия которого повлияют на окружающую среду. Это - вопрос времени", - отметил он.

Поэтому, подчеркнул Галущенко, вывод российских войск из ЗАЭС - это не только вопрос войны Украины с Россией, но и общемировая проблема.

Также он отметил важность избрания Украины в Совет управляющих МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии, - УНИАН)

"Это очень важный инструмент, который мы будем использовать. Более того, я уверен в том, что наш прямой голос там предоставит возможности поднять уровень дискуссии вокруг освобождения Запорожской станции и приведет к конкретным действиям", - сказал он.

Ситуация на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, Запорожская атомная электростанция была захвачена российскими военными в первые дни полномасштабного вторжения и до сих пор находится под контролем оккупантов.

Из шести реакторов станции пять остаются в режиме холодной остановки, тогда как блок №4 продолжает находиться в состоянии горячей остановки, чтобы производить пар для подогрева воды для города Энергодар, где проживает большинство персонала станции, а также перерабатывать жидкие радиоактивные отходы.

Это происходит несмотря на то, что Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала распоряжение ограничить работу всех шести блоков ЗАЭС до режима холодной остановки. Также МАГАТЭ просит россиян найти альтернативный источник производства пара, чтобы покрыть потребности станции и позволить поддерживать все реакторы в холодном состоянии остановки.

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