Вместо этого четвертый блок был переведен в режим горячей остановки.

Российские оккупанты перевели 5 энергоблок Запорожской атомной электростанции на холодную остановку, а блок № 4 - на горячую.

Об этом сообщил генеральный директор Рафаэль Рафаэль Гросси. По его словам, никакой угрозы нет.

"Это изменение статуса реактора ЗАЭС провела с целью проведения ремонтных работ на 5 блоке, которые возможны только при холодной остановке. Блок 5 был переведен на холодную остановку вчера утром (28 июля - ред.), через три дня после перевода блока 4 на горячую остановку, его пар теперь используется для очистки сточных вод на ЗАЭС", - отметил Гросси.

Остальные блоки ЗАЭС остаются в холодном режиме. Специалисты МАГАТЭ на призвали работников станции исследовать все возможные варианты установки наружного котла вместо выработки необходимого пара, чтобы перевести все блоки в состояние холодной остановки.

"Вчера команда МАГАТЭ посетила реакторный блок №5, где осмотрела корпус реактора, бассейн отработавшего топлива и парогенератор. Команда отметила, что все оборудование, похоже, было в нормальном состоянии. Во время визита не было никаких ограничений, и команда не заметила никаких мин или взрывчатки", - заявляют в МАГАТЭ.

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Эксперты МАГАТЭ наконец обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки ЗАЭС. Мины находились в запрещенной зоне, куда не имеет доступа обслуживающий персонал станции, они были направлены "в сторону" от площадки.

24 июля российские оккупанты перевели реакторный блок №4 Запорожской атомной электростанции в состояние "горячей остановки", в то время как в настоящее время он может безопасно работать только в состоянии "холодной остановки".

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