Россияне обычно не выполняют никаких указаний МАГАТЭ и международных норм ядерной безопасности.

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) одобрила резолюцию о немедленном возвращении Запорожской атомной станции под полный контроль Украины.

Как сообщает Министерство энергетики, во время 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 69 стран поддержали резолюцию по ядерной безопасности в Украине.

Отмечается, что резолюция предложена Канадой, Финляндией и Коста-Рикой.

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Среди прочего, она призывает Российскую Федерацию к немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала из ЗАЭС и возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), обеспечения безопасного и защищенного функционирования станции, для того чтобы Агентство осуществляло эффективное и действенное внедрение гарантий безопасности в соответствии с соглашением Украины о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительного протокола.

"Мы благодарны нашим партнерам, каждой стране за голос в поддержку соблюдения гарантий обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Принятие Украины в Совет управляющих МАГАТЭ, а также принятие резолюции, призывающей к возвращению нашей ЗАЭС под контроль Украины - доказательство того, что цивилизованный мир - с нами", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Импотентное МАГАТЭ

Недавно стало известно, что Украина стала членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на 2023-2025 годы. Украина в рамках своего членства в Раде приложит все усилия для укрепления ядерной безопасности и защищенности, а также для усиления роли МАГАТЭ в мире.

Стоит напомнить, что МАГАТЭ неоднократно подвергалось критике за слабую позицию в отношении преступлений россиян на Запорожской АЭС.

ЗАЭС оккупирована с марта 2022 года, однако за все это время МАГАТЭ, как мировой ядерный регулятор, входящий в состав ООН, не смогли никоим образом повлиять на россиян, шантажирующих весь мир ядерной катастрофой на крупнейшей атомной станции в Европе (ЗАЭС).

Россияне не выполняют никаких указаний МАГАТЭ и международных норм ядерной безопасности.

Сейчас на станции присутствуют только четыре представителя МАГАТЭ, однако они имеют очень ограниченный доступ к объектам и оборудованию ядерных реакторов, которые по данным украинской разведки заминированы. Тем не менее, инспекторы МАГАТЭ "не замечают" или не могут зафиксировать очевидные факты размещения взрывчатки и тяжелого оружия на площадке.

Также стоит напомнить, что такая импотентная позиция МАГАТЭ относительно ядерного шантажа вызвана тем, что большинство управляющих должностей в структуре агентства занимают именно россияне.

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