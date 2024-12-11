В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с энергосистемой и отключениями света 12 декабря.

В четверг, 12 декабря, в течение дня время и объем ограничений будут применяться как для бытовых так и промышленных потребителей. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Для бытовых потребителей: 07:00 - 08:00 - одна очередь отключений; 08:00 - 19:00 - две очереди отключений; 19:00 - 22:00 - одна очередь отключений", - говорится в сообщении.

Для промышленности и бизнеса отключения будут так же с 07:00 до 22:00.

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В "Укрэнерго" отметили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.