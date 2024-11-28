По его словам, Россия будет делать все возможное, чтобы до Нового года полностью разрушить ее.

Для восстановления стабильной работы энергосистемы Украины после российского обстрела понадобится минимум 10-14 дней.

Об этом сказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире РБК-Украина. Он опроверг заявление народного депутата Сергея Нагорняка, который заявил, что на это потратят двое-трое суток:

"Повреждения, которые были нанесены сегодня, наложились на предыдущие повреждения. Поэтому понадобится, думаю, гораздо больше. Как минимум 10 дней. Возможно, две недели. И это не факт, что не будет новых обстрелов, потому что у России окно возможностей очень ограничено".

Эксперт также отметил, что россияне будут делать все возможное для того, чтобы до Нового года полностью разрушить украинскую энергосистему.

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Состояние энергосистемы Украины

Как известно, сегодня российская захватническая армия массированно атаковала Украину дронами и ракетами различных типов. Из-за этого по всей стране ввели экстренные отключения электроэнергии.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сказал, что на восстановление стабильной работы энергетической системы понадобится двое-трое суток, однако в некоторых регионах этот процесс может затянуться.

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