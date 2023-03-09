Расследование инцидента на газопроводе продолжается.

Государственный департамент США не может официально подтвердить причастность проукраинских групп к подрыву российского газопровода "Северный поток".

Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс во время брифинга.

"По поводу всех этих сообщений - я не могу их подтвердить. Наша позиция остается последовательной: трое наших европейских партнеров - немцы, шведы и датчане - проводят активное расследование, оно продолжается. И, как всегда, когда дело касается текущих расследований, мы ждем их завершения, прежде чем давать какие-либо комментарии", - отметил Прайс.

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Подрыв "Северного потока"

26 сентября 2022 года в газопроводах "Северного потока" упало давление. Причиной неполадки в трубопроводе "Северного потока-2" стала дыра в трубе. Пропускная способность в обеих нитках газопровода упала до нуля. ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

27 сентября 2022 года в районе "Северного потока" прогремели взрывы. В районе утечек газа на "Северных потоках" были зафиксированы мощные подводные взрывы. В Европе сразу заявили, что причиной аварии могла стать диверсия с участием водолазов. Вокруг мест утечки были созданы зоны отчуждения для безопасности морского и воздушного движения.

28 сентября 2022 года The Times опуликовал материал, в котором говорилось о том, что Россия несколько недель готовила взрыв на "Северном потоке".

29 сентября 2022 года была обнаружена четвертая утечка на газопроводе "Северный поток".

7 марта 2023 года в New York Times вышел материал о том, что за атакой на "Северный поток" может стоять украинская группа.

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