Сергей Макогон не знает, почему его уволили.

Глава государственной компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявил, что его неожиданно уволили с должности без объяснения причин накануне отопительного сезона.

Об этом он сообщил на своей странице в Facеbook.

По его словам, правление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), которой подчинена компания ОГТСУ, неожиданно уволило его с должности.

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"Находясь в командировке, неожиданно узнал, что МГУ меня уволила в прошлую пятницу. Четыре голоса против одного. Пока не понял, по каким причинам", - отметил он.

Макогон считает, что такое решение ставит под угрозу прохождение отопительного сезона в период войны.

"Не знаю, что это. Диверсия – парализовать работу стратегической компании во время войны и начала ОЗП? Жест последней надежды – последняя попытка заблокировать реформу корпоративного управления ОГТСУ и провести своих людей в руководство компании без прозрачного конкурса. После двух неудачных попыток провести через КМУ своего человека без конкурса?", - написал он.

Макогон уточнил, что особенно цинично это выглядит после того, как Европейский Союз, Секретариат Энергетического сообщества и Всемирный банк поддержали реформу корпоративного управления ОГТСУ. Она, в частности, предусматривает создание нового наблюдательного совета в самом "Операторе ГТС Украины", затем избрание нового Наблюдательного совета нового состава правления через прозрачный конкурс. В то время, как МГУ должна быть ликвидирована, как лишнее звено управления.

"Конечно, это происходит при неформальной поддержке Министерства энергетики, которое тоже недавно предлагало своего представителя на позицию руководителя ОГТСУ. В любом случае, это очень безответственное решение, которое ставит под угрозу энергетическую безопасность страны", - отметил Макогон.

УНИАН уже обратился в Министерство энергетики с просьбой прокомментировать ситуацию и ожидает ответа.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", который был передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подчиненной Министерству энергетики Украины.

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