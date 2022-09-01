Как сообщалось, наблюдательным советом АО "МГУ" еще в мае 2022 года была инициирована процедура смены генерального директора "ОГТСУ".

Временная специальная комиссия Верховной рады получила новые данные относительно кризисного финансового состояния ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на решение ВСК.

Так, члены наблюдательного совета и менеджмента АО "МГУ", которое осуществляет управление оператором газотранспортной системы Украины, обвинили директора ООО "ОГТСУ" Сергея Макогона в доведении компании до кризисного состояния, отсутствии достоверного отражения информации о реальном финансовом состоянии компании в ее финансовой отчетности, создании препятствий для возможности уплаты АО "МГУ" дивидендов в бюджет, невыполнении инвестиционной программы на 2020 и 2021 годы, манипуляциях данным информационной платформы со стороны ООО "ОГТСУ" по небалансов.

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Как сообщалось, наблюдательным советом АО "МГУ" еще в мае 2022 года была инициирована процедура смены генерального директора "ОГТСУ".

"Должны констатировать глубокий управленческий кризис в компании. Этот вопрос непосредственно сегодня влияет и на состояние газового рынка и на вопросы энергетической безопасности Украины. Но нам нужно выйти из этого тупика, безусловно в пределах нашей компетенции", - сказал председатель ВСК, нардеп Алексей Кучеренко.

Во время заседания депутаты выяснили, что основными причинами тяжелого финансового состояния ООО "ОГТСУ" есть авансовые платежи в пользу "Нафтогаза" по соглашению о возмещении недополученного дохода (на покрытие разрыва ликвидности "Нафтогаза") и отсутствие эффективных действий по взысканию долгов, объем которых превышает 30 млрд грн.

Как поясняется в материалах, предоставленных депутатам для ознакомления, это связано с тем, что даже после проведенного анбандлинга "Оператор ГТС" продолжает отдавать в пользу "Нафтогаза" значительную часть своих доходов для покрытия разрыва ликвидности последнего.

Впрочем, согласно подписанному меморандуму с МВФ, Украина брала на себя обязательство прекратить соглашение между "ОГТСУ" и АО "Укртрансгаз" (входит в группу "Нафтогаз") и не изымать у "Оператора ГТС" средства. Несмотря на такие требования меморандума, "Оператор ГТС" отдал в пользу "Нафтогаза" около 38 млрд грн своих доходов и ежемесячно продолжает осуществлять авансовые платежи в размере около 1,4 млрд грн.

По этому вопросу ВСК также намерен обратиться в Кабмин, чтобы инициировать принятии решения о приостановлении вышеуказанного соглашения между "ОГТСУ" и АО "Укртрансгаз".

Нардепы требуют от Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) срочно проверить деятельность "ОГТСУ", в частности относительно имеющихся рисков формирования разрыва ликвидности и дать оценку платежеспособности Оператора ГТС.

Напомним, временная специальная комиссия Совета по предварительному рассмотрению вопросов, которые могли привести к кризисным явлениям на энергетическом рынке Украины накануне и во время вооруженной агрессии РФ против Украины, создана в соответствии с постановлением ВРУ №2478-IX от 29.07.2022 года. Председателем ВСК назначен народный депутат Алексей Кучеренко.