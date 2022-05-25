Решение согласуют несмотря на сопротивление Венгрии.

Страны Евросоюза вскоре примут решение касательно эмбарго на российскую нефть.

Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель в комментарии для Sky News.

Мишель озвучил вероятные сроки принятия нефтяного эмбарго. По его мнению, ЕС сможет достичь компромисса до следующего саммита, который состоится в Брюсселе 30-31 мая.

"Европейский союз достигнет соглашения об эмбарго на российскую нефть накануне европейского саммита на следующей неделе, несмотря на возражения со стороны Венгрии. Я по-прежнему уверен, что мы сможем решить эту тему перед Европейским советом", - сказал Мишель.

"Мы очень усердно работаем, чтобы оставаться едиными... но также и принимать решение, чтобы сломать российскую военную машину и попытаться оказать давление на Москву, чтобы положить конец войне", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 4 мая был представлен шестой пакет санкций ЕС против России, где предполагается эмбарго на нефть. Только Венгрия блокирует введение эмбарго. Будапешт стремится решить все проблемы с поставками перед утверждением шестого пакета санкций.

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