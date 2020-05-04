Герус считает неоправданной остановку "дешевых" атомных блоков в Украине

Также он считает, что ограничение дорогих "зеленых" на несколько часов за неделю, чтобы могло больше работать дешевого “Энергоатома”, в нынешний сложный период является допустимым.

Председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус считает, что некоторое снижение мощности “Энергоатома” оправдано, но не снижение на 1500 МВт с 9050 МВт до 7550 МВт, которое произошло за последние 2 недели.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook, напомнив, что в пятницу ночью был остановлен на капитальный ремонт блок номер 4 Запорожской АЭС мощностью 1000 МВт.

“После остановки блока ЗАЭС-4 в капитальный ремонт была техническая возможность системы, чтобы принять больше атомной энергии: или поднять блок ЗАЭС-2 (вероятно, не на полную мощность) или подгрузить недогруженные блоки других атомных электростанциях. Без ограничений "зеленых" это +500МВт, с ограничениями "зеленых" до +1000МВт. По моему мнению, это было бы оптимальное использование имеющихся у государства ресурсов, поэтому буду эту позицию последовательно отстаивать”, - заявил он.

Герус напомнил, что две недели назад был в резерв остановлен блок ЗАЭС-2 мощностью 1000 МВт, который сейчас простаивает. Также не на полную мощность работают:

- блоки Ровенской АЭС №2, №3 и №4 (недогрузка на 470 МВт)

- блоки №1 и №3 Южно-Украинской АЭС (недогрузка на 595 МВт)

- блок №2 Хмельницкой АЭС (недогрузка на 255 МВт)

“Фактически это означает, что с точки зрения имеющихся мощностей “Энергоатома” можно было один блок вывести в ремонт, а вместо него или поднять другой, либо увеличить мощность недогруженных блоков”, - пишет Герус.

Он добавляет, что атомные блоки работают в так называемой базовой нагрузке, то есть равномерно - не могут быстро увеличивать или уменьшать мощность, чтобы реагировать на вечерние пики или ночные/дневные провалы в потреблении. Покрывать пики - это дело угольных электростанций.

“Также, чтобы уменьшить провалы в потреблении, диспетчеры “Укрэнерго” включают на закачку воды гидроэлектростанции (всего возможная мощность 1375 МВт), или ограничивают производителей по "зеленому" тарифу - это позволяет расширить базу “Энергоатома” в часы провалов потребления.

Чтобы угольные ТЭС могли быстро "подхватить" увеличение объемов потребления, их держат на одном работающем блоке или корпусе в период ночного или дневного минимума потребления. По крайней мере так действовали диспетчеры “Укрэнерго” до 18 апреля”, пишет Герус.

Также он добавил табличку работы производителей электрической энергии после остановки еще одного атомного блока в пятницу ночью, то есть в период минимума потребления, когда, обычно, ранее ТЭС работали на 1 блоке.

Пятница 02:30 ночи:

- Углегорская ТЭС 2 блока (482 МВт)

- Кураховская ТЭС 3 блока (529 МВт)

- Запорожская ТЭС 2 блока (612 МВт)

- Змиевская ТЭС 2 блока (272 МВт)

- Трипольская ТЭС 1 блок + 1 корпус (298 МВт)

“То есть, если бы эти ТЭС в период ночного минимума работали на 1 блоке, как это было до 18 апреля, то это позволило бы атомным станциям работать дополнительной мощностью около 1000 МВт.

В дневной минимум пятницы такой потенциал атомных станций составлял чуть меньше - около 500МВт, если без ограничений "зеленых". Ранее, до 18 апреля “Укрэнерго” ограничивало больших "зеленых" в отдельные часы выходных дней, чтобы увеличить базу “Энергоатома”. Я считаю, ограничение дорогих "зеленых" на несколько часов за неделю, чтобы могло больше работать дешевого “Энергоатома”, в нынешний сложный период является допустимым. В таком случае смогло бы работать +1000 МВт атомных блоков”, - резюмировал Герус.

Ситуацию на 3 мая на 02 ночи эксперт показал на графике, она похожа на предыдущие ночи.

Напомним, в Украине постепенно сокращается производство атомной электроэнергии. В этих условиях возрастает производство электроэнергии на ТЭС, большинство из которых принадлежит Ринату Ахметову. Добавим, что тепловая энергия является более дорогим источником тока, чем атомная, что может сказаться на тарифах за электроэнергию.

И.о. министра энергетики Ольга Буславець инициирует остановку трех блоков АЭС мощностью 3000 МВт и уменьшение производства еще на 5 блоках.

Буславець пояснила, что блоки атомных электростанций регулярно останавливают на некоторое время для ремонта и других мероприятий. Она добавила, что специфика работы АЭС не позволяет использовать их для балансировки энергетической системы страны, потому что это крайне опасно и очень сложно технически. А через значительное сокращение потребления электроэнергии, сейчас нужно, чтобы в системе были подключены генерации, которые позволяют ее балансировать.

Кабинет министров Украины 16 апреля на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславець, которую нардепы обвиняют в лоббировании интересов олигарха Рината Ахметова, на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды - теперь она будет исполнять обязанности главы министерства.

Ранее Буславець уже работала в Минэнерго - возглавляла директорат энергетических рынков, где лоббировала запрет на установку наземных солнечных электростанций, что выгодно Ахметову. Скандальную поправку об этом министерство "вставило" в законопроект о "зеленом тарифе".

Как сообщали "Наші гроші" Буславець в октябре 2019 года была одной из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО "ДТЭК Востокэнерго" цену на газ ниже, чем цена продажи "Нафтогазом" населению и другим защищенным потребителям на 46%-69%.