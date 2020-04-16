Кабмин назначил и.о. министра энергетики - нардеп обвинил Шмыгаля в работе на Ахметова

Правительство уволило Виталия Шубина, временно руководившего министерством.

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды - теперь она будет исполнять обязанности главы министерства.

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Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат Александр Дубинский.

"Правительство только на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславец и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины в качестве 1-го заместителя. Без обсуждения с фракцией. Без голосования в Раде. Ахметов для Шмыгаля превыше всего. Это понятно. А вот депутатам, которые возмущаются таким поведением Шмыгаля - советую утереться. Вы сами себя превратили в ничто и никого. Чегоизволите. С такими не советуются", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство, после чего назначила Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина.

11 марта Кабинет министров назначил первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина исполняющим обязанности главы министерства.