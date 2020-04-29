"Остановим АЭС ради Ахметова": Лещенко рассказал о назревающем в украинской энергетике огромном скандале (документ)

По словам экс-нардепа, остановка двух атомных блоков запланирована на 10 мая.

Бывший нардеп и журналист Сергей Лещенко написал в своем Telegram-канале, что в украинской энергетике назревает скандал, ведь и.о. министра энергетики Ольга Буславец предложила все проблемы отрасли решить путем остановки блоков атомных электростанций.

"Для этого пошла разнарядка государственному "Энергоатому" о полной остановке трёх (!) блоков мощностью 3000 МВт и уменьшении производства ещё на 5 блоках. Это эквивалент остановки всей Ровенской АЭС или половины Запорожской АЭС", - отметил Лещенко.

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"Зачем?" - спросите вы. Остановка атомных блоков приведёт к тому, что не надо останавливать работающие на высоком "зелёном" тарифе солнечные станции Ахметова. И также дополнительную долю рынка получат угольные станции... правильно, тоже Ахметова", - добавил экс-нардеп.

Он подчеркнул, что государству такие решения стоят миллиардных убытков, а "Энергоатом" станет фактически банкротом.

Но, продолжил Лещенко, чтобы спасти государственный "Энергоатом", депутаты могут проголосовать специальный закон, которым выделят 10 млрд грн помощи "Энергоатому" в виде облигаций внутреннего госдолга (ОВГЗ).

"Схема двухходовая: "Энергоатом" спасает ДТЕК, а государство уже спасает "Энергоатом". Таким образом ДТЕК Ахметова получает помощь от государства, но избегает судьбы "ПриватБанка, то есть национализации", - заявил экс-нардеп.

По его словам, остановка двух атомных блоков запланирована на 10 мая.

"После таких инициатив и.о. министра энергетики Буславец практически утратила шансы быть утверждённой в парламенте. Тем более, против такой масштабной остановки АЭС выступает глава энергетического комитета парламента Андрей Герус. Также вопрос справедливости, какой ценой происходит спасение Ахметова, набирает резонанс в посольствах западных стран", - отметил Лещенко.

"Как вам вся эта история — остановим АЭС ради Ахметова?", - подытожил бывший народный избранник.