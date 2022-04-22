По мнению канцлера Германии, эмбарго на российский газ приведет к глобальному кризису.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявляет, что Германия не может позволить себе ввести эмбарго на поставки газа из России.

Об этом он сказал в интервью Spiegel.

"Речь идет о том, что мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и фабрик, которые никогда больше не смогут открыться. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы и очень повредило бы возможности финансирования восстановления Украины", - сказал он.

По словам Шольца, вследствие эмбарго возникнет глобальная кризисная ситуация, которую Германия себе позволить не сможет.

Кроме этого, по его словам, он не видит, что газовое эмбарго сможет положить конец действиям России в Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его стране не нужен российский газ, но Европа зависит от него.