Он заявил, что Париж поддерживает эмбарго на газ и нефть из России.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его стране не нужен российский газ, но Европа зависит от него.

Такое заявление он сделал в интервью телеканалу France 5.

"Европа зависит от российского газа... но Франции он не нужен", - сказал Макрон.

По его словам, сейчас Париж работает над закупкой газа у других стран, а также намерен поддержать эмбарго на газ и нефть из России.

Также президент Франции заявил, что вопросы эмбарго на российскую нефть были отложены не по его инициативе.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал отказ Германии и Франции принять Украину в НАТО в 2008 году "стратегической ошибкой", за которую сейчас расплачивается наша страна.