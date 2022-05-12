По словам властей, страна не может отказаться от российского газа ближайшей осенью.

Германия пока не может согласиться на введение полного эмбарго на "голубое топливо" из Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Берлине заявил вице-канцлер, федеральный министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Сейчас, на сегодняшний день, мы не можем позволить себе ввести полное эмбарго. Мы наполнили газовые терминалы и хранилища на 40%. Этого будет достаточно для летних месяцев, но на перспективу мы должны полностью преодолеть эту зависимость от российского газа. Я чувствую, что пока что мы не способны полностью отказаться от российского газа на осень", - подчеркнул Габек.

Он добавил, что имеющихся 40% тоже не хватит после лета. В то же время, по его словам, осуществляется работа по усилению немецкой экономики другими источниками энергии.

Также Габек отметил, что в Германии уже приняли решение ввести нефтяное эмбарго в будущем.

"Наша экономика не должна быть полностью разрушенной. Мы должны налаживать новые контакты, новые возможности. Газ еще нам потребуется несколько месяцев. Мы сделаем все необходимое в инфраструктурном плане, чтобы ввести это эмбарго, но мы не должны забывать, что являемся транзитной страной. Этот газ распределяется по странам Европы. По газу я скажу четко и конкретно: мы пока что не можем позволить себе полного эмбарго", - заверил Габек.

Как сообщал УНИАН, ранее федеральная министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия поддерживает сведение зависимости от российских ископаемых энергоносителей - угля, нефти и газа - до нуля, но соответствующие шаги будут осуществляться совместно в Европейском Союзе.

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