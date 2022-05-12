Германия пока не может согласиться на введение полного эмбарго на "голубое топливо" из Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Берлине заявил вице-канцлер, федеральный министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"Сейчас, на сегодняшний день, мы не можем позволить себе ввести полное эмбарго. Мы наполнили газовые терминалы и хранилища на 40%. Этого будет достаточно для летних месяцев, но на перспективу мы должны полностью преодолеть эту зависимость от российского газа. Я чувствую, что пока что мы не способны полностью отказаться от российского газа на осень", - подчеркнул Габек.
Он добавил, что имеющихся 40% тоже не хватит после лета. В то же время, по его словам, осуществляется работа по усилению немецкой экономики другими источниками энергии.
Также Габек отметил, что в Германии уже приняли решение ввести нефтяное эмбарго в будущем.
"Наша экономика не должна быть полностью разрушенной. Мы должны налаживать новые контакты, новые возможности. Газ еще нам потребуется несколько месяцев. Мы сделаем все необходимое в инфраструктурном плане, чтобы ввести это эмбарго, но мы не должны забывать, что являемся транзитной страной. Этот газ распределяется по странам Европы. По газу я скажу четко и конкретно: мы пока что не можем позволить себе полного эмбарго", - заверил Габек.
Как сообщал УНИАН, ранее федеральная министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия поддерживает сведение зависимости от российских ископаемых энергоносителей - угля, нефти и газа - до нуля, но соответствующие шаги будут осуществляться совместно в Европейском Союзе.