Глава МИД Германии заявляет, что экономическая безопасность от России не может обеспечивать безопасность.

Германия поддерживает возведение зависимости от российских ископаемых энергоносителей - угля, нефти и газа, до нуля, но соответствующие шаги будут осуществляться совместно в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

"Мы более чем четко поняли, что экономическая зависимость не может принести безопасность, если для агрессора судьба своего народа абсолютно безразлична. И как раз надо свести зависимость от российских энергоносителей к нулю и навсегда", - подчеркнула Бербок.

Также немецкий министр сказала, что надо отказываться от ископаемых видов энергии.

Также немецкий министр сказала, что надо отказываться от ископаемых видов энергии.

"Мы будем делать это в Европе совместно. Для меня очень важно, чтобы каждый шаг, о котором мы говорим, был продуманным, и чтобы это выполнялось в течение длительного времени", - подчеркнула она.

Она заявила, хотя невозможно изменить географию в Европе, но после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, нельзя отступить ни на один шаг от санкций и от того пути, по которому идет Украина.

Глава МИД Германии добавила, что нельзя допускать безнаказанности в отношении россиян, совершивших преступления, и в частности убийц и насильников.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Европейский союз заявил о необходимости санкций против России, чтобы наказать страну-оккупанта за полномасштабное вторжение в Украину. Впервые ограничения коснутся энергетического сектора РФ.

30 апреля появилась информация о том, что нефтяное эмбарго ЕС против РФ может заработать до конца года.

СМИ сообщали, что правительство Германии поддержал планы Евросоюза по введению эмбарго на российскую нефть.

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