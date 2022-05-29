На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины руководитель германского Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер призвал наращивать запасы природного газа в Германии.
Об этом сообщает DW.
"Газовые хранилища в нашей стране заполняются лучше, чем в прошлые годы, и уже заполнены больше, чем в начале мая. Однако их недостаточно на тот случай, если мы вдруг станем получать меньше российского газа или если поставки вообще прекратятся", - сказал он.
Мюллер напомнил о новых нормах законодательства, согласно которым газовые хранилища Германии должны быть заполнены более чем на 90 процентов.
Он отметил, что если эти условия будут выполнены, а поставки газа прекратятся, то у Германии будет "необходимый буфер, чтобы продержаться как минимум два с половиной месяца в стабильных условиях и при нормальной зиме".
Германия и российский газ:
Германия в настоящее время получает из России около 35 процентов требуемого ей газа.
С запуском плавучих терминалов со сжиженным природным газом, который запланирован позже в этом году, зависимость ФРГ от российского газа сократится, но возникнут новые расходы.
Доля газа, используемая в Германии для производства электроэнергии, в настоящее время сократилась до 10 процентов по сравнению с 15 процентами в 2021 году.
Эмбарго: что известно
Принятие шестого пакета санкций ЕС против России задерживается из-за отдельных стран, которые наиболее зависимы от поставок российской нефти.
ЕС предложил предоставить им отсрочку на поиск новых поставщиков сырья: Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава - с 2025 года.
Однако для Венгрии это предложение показалось недостаточно выгодным. В обмен на согласие на нефтяное эмбарго против России, предложенное Еврокомиссией, Будапешт требует от ЕС миллиардной помощи.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оценил отказ от российской нефти в 15-18 миллиардов евро.
15 мая 2022 года президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что Сербия не будет поддерживать санкции против Российской Федерации.
16 мая вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Сербия должна присоединиться к санкциям против РФ, если желает вступить в Евросоюз.
22 мая 2022 года в Европарламенте призвали ввести нефтяное эмбарго против РФ без Венгрии.
29 мая Сербия заявила о том, что не собирается отказываться от российского газа.