Германия в настоящее время получает из России около 35 процентов требуемого ей газа.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины руководитель германского Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер призвал наращивать запасы природного газа в Германии.

Об этом сообщает DW.

"Газовые хранилища в нашей стране заполняются лучше, чем в прошлые годы, и уже заполнены больше, чем в начале мая. Однако их недостаточно на тот случай, если мы вдруг станем получать меньше российского газа или если поставки вообще прекратятся", - сказал он.

Мюллер напомнил о новых нормах законодательства, согласно которым газовые хранилища Германии должны быть заполнены более чем на 90 процентов.

Он отметил, что если эти условия будут выполнены, а поставки газа прекратятся, то у Германии будет "необходимый буфер, чтобы продержаться как минимум два с половиной месяца в стабильных условиях и при нормальной зиме".

Германия и российский газ:

Германия в настоящее время получает из России около 35 процентов требуемого ей газа.

С запуском плавучих терминалов со сжиженным природным газом, который запланирован позже в этом году, зависимость ФРГ от российского газа сократится, но возникнут новые расходы.

Доля газа, используемая в Германии для производства электроэнергии, в настоящее время сократилась до 10 процентов по сравнению с 15 процентами в 2021 году.

Эмбарго: что известно

Принятие шестого пакета санкций ЕС против России задерживается из-за отдельных стран, которые наиболее зависимы от поставок российской нефти.

ЕС предложил предоставить им отсрочку на поиск новых поставщиков сырья: Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава - с 2025 года.

Однако для Венгрии это предложение показалось недостаточно выгодным. В обмен на согласие на нефтяное эмбарго против России, предложенное Еврокомиссией, Будапешт требует от ЕС миллиардной помощи.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оценил отказ от российской нефти в 15-18 миллиардов евро.

15 мая 2022 года президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что Сербия не будет поддерживать санкции против Российской Федерации.

16 мая вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Сербия должна присоединиться к санкциям против РФ, если желает вступить в Евросоюз.

22 мая 2022 года в Европарламенте призвали ввести нефтяное эмбарго против РФ без Венгрии.

29 мая Сербия заявила о том, что не собирается отказываться от российского газа.

Вас также могут заинтересовать новости: