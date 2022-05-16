Высокий представитель заверил, что Евросоюз продолжит применять санкции против России, чтобы сделать цену вторжения в Украину невыносимой для Кремля.

Сегодня в ЕС так и не утвердили эмбарго, против вновь выступила Венгрия. Однако комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза продолжит обсуждать возможность введения эмбарго на российскую нефть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на брифинге после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.

Высокий представитель заверил, что Евросоюз продолжит применять санкции против России, чтобы сделать цену вторжения в Украину невыносимой для Кремля.

"Мы продолжаем обсуждать. К сожалению, сегодня было невозможно достичь согласия, чтобы придать окончательную форму шестому пакету санкций. Этот вопрос будет возвращен комитету постоянных представителей стран-членов ЕС, и послы продолжат обсуждение", - сказал Боррель.

По его словам, одобрению шестого пакета санкций против РФ мешают неизменные сложности по достижению единодушия в вопросе нефтяного эмбарго среди стран-членов ЕС.

При этом Боррель сказал, что Венгрия не объясняла свою позицию с политической точки зрения относительно нежелания поддерживать эмбарго на российскую нефть, но говорила с точки зрения экономики.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что только одна страна продолжает блокировать решение об эмбарго на российскую нефть. Глава МИД ожидает от Евросоюза шагов, чтобы устранить беспокойство Венгрии и в конечном итоге ввести нефтяное эмбарго против РФ.

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