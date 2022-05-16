Высокий представитель ЕС ожидает, что Сербия полностью согласует свою политику с зарубежной политикой Евросоюза.

Сербия должна присоединиться к санкциям против России, если желает вступать в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель сказал на брифинге после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.

Высокий представитель Евросоюза отметил, что в ЕС приветствуют и ценят стратегические и мужественные решения тех стран-партнеров из региона Западных Балкан, которые полностью согласовали свою внешнюю политику с санкционной политикой Евросоюза против России.

Боррель добавил, что это сделали не все страны Западных Балкан, но большинство из них.

"И они выразили свое четкое ожидания от партнеров как будущих стран-членов быть преданным европейским ценностям и европейской международной политике. Те, кто этого еще не сделал, и Сербия одна из них, должны как только смогут, ускорить свою согласованность и воплотить санкции", - подчеркнул Боррель.

По его словам, в ЕС понимают сложности этого процесса, и ценят тот факт, что страны голосовали против России на заседании Генеральной ассамблеи ООН, когда она вторглась в Украину.

Он добавил, что в ЕС ожидают, что страны-партнеры полностью согласуют свою политику с зарубежной политикой Евросоюза.

"Для меня как для высокого представителя четко понятно и для многих моих коллег из Совета ЕС по иностранным делам, что сохранять близкие связи с режимом Путина больше не является совместимым с построением общего будущего с Европейским Союзом. Оба дела в одно и то же время не являются совместимыми. Сегодня быть нейтральным в связи с войной в Украине - это ложная идея. Одна страна совершила вторжение в другую. И ставить их на одно место - это быть неспособным отличать нападающего от того, на кого напали", - подчеркнул Боррель.

Напомним, 24 февраля рано утром российские войска ворвались в Украину и назвала войну в нашей стране "спецоперацией", в частности для "денацификации" наших земляков. РФ удалось захватить ряд украинских населенных пунктов, в частности, Херсон и Энергодар.

Ряд западных стран, в частности, государства-члены Евросоюза и США решили помочь Киеву - ввели против Москвы новые санкции и предоставили украинской стороне оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: