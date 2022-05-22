Вице-президент Европарламента назвала требование Будапешта о миллиардной помощи в обмен на отказ от российской нефти "почти наглым".

Вице-президент Европарламента Катарина Барли призвала принять решение о запланированном нефтяном эмбарго ЕС против России без участия Венгрии.

Об этом она заявила в интервью медиакомпании Deutschlandfunk 21 мая, пишет DW.

По словам Барли, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "водит ЕС за нос". Требование Будапешта о миллиардной помощи она считает "почти наглым", с учетом, что "все знают, куда пойдут деньги".

Берли обвиняет Орбана в том, что он заботится о том, чтобы деньги шли по каналам его "семьи и кланов", отметила она, добавив, что в Венгрии существует "откровенно коррумпированная система".

Нефтяное эмбарго: что известно

Принятие шестого пакета санкций ЕС против России задерживается из-за отдельных стран, которые наиболее зависимы от поставок российской нефти. ЕС предложил предоставить им отсрочку на поиск новых поставщиков сырья: Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава - с 2025 года.

Однако для Венгрии это предложение показалось недостаточно выгодным. В обмен на согласие на нефтяное эмбарго против России, предложенное Еврокомиссией, Будапешт требует от ЕС миллиардной помощи. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook, оценил отказ от российской нефти в 15-18 миллиардов евро.

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