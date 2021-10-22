Также в Украине ожидают применения Третьего энергетического пакета ЕС к газопроводу "Северный поток-2 "и приобщения "Нафтогаза" к процессу сертификации этого газопровода.

Украина ожидает от Германии ответных мер на газовый шантаж Российской Федерации в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал на совместной пресс-конференции в режиме онлайн с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николае Попеску.

В частности, украинского министра попросили прокомментировать заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Европа будет получать больше газа, если газопровод "Северный поток-2" окончательно заработает.

"Это шантаж. Это использование газа как оружия в международных отношениях. В совместном заявлении США и Германии по поводу "Северного потока-2" указано следующее: если Россия начнет использовать газ как оружие в международных отношениях, то Германия начнет принимать меры в ответ. Это уже происходит, и мы безусловно ожидаем четкую позицию Германии по этому поводу", - подчеркнул Кулеба.

"Что касается сертификации и запуска "Северного потока-2", то позиция Украины остается неизменной. И вы знаете, что "Нафтогаз" и оператор газотранспортной системы обратились с запросом к немецкой стороне присоединиться к процессу сертификации. Мы ожидаем положительное решение", - заявил Кулеба.

Также министр сказал, что Украина слышала заверения со стороны Европейского Союза о том, что к "Северному потоку-2" будет применен Третий энергетический пакет.

"Все эти элементы должны послать России четкий сигнал, что российский шантаж газа не просто недопустим, а всегда будет получать достойный отпор объединенной Европы", - считает министр.

Как сообщал УНИАН, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон отмечает, что российский газопровод "Северный поток-2", который построен в обход Украины, не создает никакой дополнительной ценности для Европы. Украина готова уже сейчас транспортировать объемы газа, на которые рассчитан "Северный Поток-2", заявил он.

Читайте такжеГазовая удавка для Европы

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Европе газовый кризис из-за шантажа со стороны России, которая остановила прокачку газа через украинскую ГТС.

Глава правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить сертифицировать "Северный поток-2".

Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления. В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

4 октября компании Nord Stream 2 A. G, которая является оператором газопровода, заявила о начале заполнения газом первой нитки газопровода. По состоянию на 18 октября первая нитка газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом.

Автор: Виталий Саенко