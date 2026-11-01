Триумф пропаганды: африканцы больше восхищаются РФ, чем Францией, – СМИ

Большинство молодых африканцев считают Россию позитивной силой на континенте.

Влияние России среди молодого населения африканских стран заметно возросло за последние два года. По уровню восприятия её международного влияния Москва уступает Китаю, но уже опережает Францию, которая до недавнего времени была самой влиятельной страной для этого региона благодаря своим культурным и экономическим связям с бывшими колониями. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на результаты исследования African Youth Survey 2026, проведенного по заказу южноафриканского фонда Ichikowitz Family Foundation.

В марте исследователи опросили 4901 респондента в возрасте от 18 до 24 лет в 16 африканских странах. Россию назвали влиятельной державой 54% участников опроса. Для сравнения: в предыдущем исследовании два года назад этот показатель составлял 44%. Франция набрала 47%.

При этом положительно российское влияние оценивают 83% молодых людей, отметивших присутствие Москвы на континенте. Еще 86% респондентов считают Россию сильным или в определенной степени дружественным союзником.

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Самые высокие показатели зафиксировали в Буркина-Фасо, где о влиянии России заявили 95% опрошенных. В Республике Конго этот показатель составил 69%, а в Чаде – 65%. Все три страны ранее были французскими колониями. Россия укрепляла там свои позиции на фоне сокращения французского присутствия, в частности после вывода французских войск из ряда государств Сахеля в 2022–2023 годах.

Основатель фонда Ивор Ичиковиц подчеркнул, что "Россия достигла того, что еще несколько лет назад было бы трудно представить". Москва уже опередила Париж по уровню восприятия своего влияния, а значительная часть молодых африканцев считает ее союзником.

В то же время исследование выявило обеспокоенность внешним вмешательством: 80% опрошенных беспокоит влияние иностранных государств, тогда как два года назад таких было 72%. Среди приоритетов в сотрудничестве с партнерами 39% назвали защиту природных ресурсов, 34% – уважение к суверенитету, а 43% – получение экономических выгод, в частности инвестиций в инфраструктуру.

Как отмечает издание, усиление российского присутствия происходит на фоне роста стратегического значения Африки для Москвы и Пекина. По оценке экспертов, Россия традиционно делала ставку на военное сотрудничество, однако теперь все больше внимания уделяет доступу к полезным ископаемым, энергетической и продовольственной безопасности, а также альтернативным международным платежным системам.

В то же время Китай остается более привлекательным партнером для африканской молодежи, влияние Индии также растет. В публикации делается вывод, что, несмотря на заинтересованность в международном сотрудничестве, молодые африканцы не хотят терять контроль над собственными ресурсами и государственным суверенитетом.

Россия и Африка

Как писало УНИАН, Россия активно эксплуатирует природные ресурсы Африки, используя военное присутствие для контроля над месторождениями и добычей полезных ископаемых. В частности, российские структуры, включая преемников ЧВК "Вагнер", контролируют шахты в Центральноафриканской Республике и получили лицензии на добычу золота в Буркина-Фасо, а золото с этого континента играет ключевую роль в финансировании военной машины РФ.

Одновременно Россия выкачивает человеческие ресурсы из Африки, вербуя местных жителей для участия в войне против Украины. По данным украинского МИД, Россия завербовала не менее 2982 человек из 37 африканских стран, из которых сотни погибли. Российская армия создала разветвленную сеть вербовщиков по всему континенту, привлекая сотни людей, в частности из Кении и других стран, зачастую под ложными обещаниями, после чего отправляет их на фронт в условиях жестокого обращения. Также фиксируются случаи вербовки женщин из Африки для работы на производстве дронов в России под видом программ обучения и трудоустройства.

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