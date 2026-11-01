РФ заявила о сбитии 674 украинских самолетов: Forbes раскрыл, что не так с российской статистикой

До начала полномасштабного вторжения у Украины всего было около 130 военных самолетов, еще 82 были переданы иностранными партнерами.

С начала полномасштабного вторжения российские войска якобы уничтожили 674 украинских самолета. Однако эта цифра значительно превышает общее количество авиатехники, которой Украина располагала в начале войны и которую получила от международных партнеров.

Об этом сообщает Forbes. В частности, по данным Международного института стратегических исследований (IISS), к началу полномасштабного вторжения Украина располагала примерно 130 военными самолетами. Еще 82 машины были переданы иностранными партнерами, а 99 дополнительных самолетов обещали поставить. Таким образом, даже с учетом всех обещанных поставок общее количество самолетов не приближается к 674.

В то же время независимый проект Oryx, который фиксирует потери военной техники на основе фото- и видеодоказательств, задокументировал 122 потерянных украинских самолета.

Видео дня

Forbes отмечает, что значительные расхождения наблюдаются в российских отчетах и в отношении других категорий вооружения.

"Эти расхождения подчеркивают сложность точной оценки потерь на поле боя, вероятность умышленного завышения данных в отчетах, а также роль информационной войны в формировании представлений о конфликте", – пишет издание.

Наибольшие расхождения между российскими данными и реальным количеством имеющейся у Украины техники касаются артиллерии и бронетехники. В частности, РФ заявила, что уничтожила 36 845 единиц украинской артиллерии – это более чем в 10 раз превышает общее количество артиллерийских систем, которые были в распоряжении Украины на протяжении всей войны. Независимые наблюдатели зафиксировали 1302 потери.

Также Москва утверждает, что уничтожила 31 467 украинских танков и бронемашин, тогда как Oryx подтверждает 5132 таких потери.

В издании отмечают, что хотя расхождения по артиллерии и бронетехнике носят более масштабный характер, данные об авиации вызывают дополнительные вопросы относительно достоверности российских заявлений.

"В отличие от многих видов наземной техники, боевые самолеты являются чрезвычайно ценными активами: их потери имеют более серьезные последствия, и их легче задокументировать. После уничтожения самолета остаются опознаваемые обломки или другие доказательства – например, сообщения о гибели пилотов или их катапультировании, – что помогает подтвердить факт потери", – говорится в материале.

Потери российской авиации

Как сообщал УНИАН, за последние пять недель российская военная авиация потеряла около 13 летательных аппаратов. В их число входят как минимум семь истребителей-бомбардировщиков Су-34, уничтоженных на земле украинскими ракетами и беспилотниками, стратегический бомбардировщик Ту-95МС и два истребителя Су-30СМ, потерпевшие катастрофу, а также истребитель пятого поколения Су-57, который, по имеющимся данным, сгорел во время запуска двигателя.

Украинский проект по анализу открытых данных "Око Гора" (Oko Gora) зафиксировал потерю 11 российских боевых самолетов и одного вертолета только за октябрь, еще два Су-34 получили повреждения. С учётом катастрофы Ту-95МС 29 сентября общее количество потерянных летательных аппаратов с конца сентября достигло примерно 13 единиц.

Отмечается, что наибольшие потери пришлись на долю Су-34 – самолетов, которые Россия чаще всего использует для нанесения ударов авиабомбами с планирующим полетом по украинским городам и позициям на линии фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: