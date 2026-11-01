Еврокомиссия озвучила свою позицию по конституционному кризису в Польше

В Еврокомиссии подчеркнули, что польские власти должны обеспечить работу Конституционного трибунала.

Европейская комиссия заявила, что назначение восьми новых членов Конституционного трибунала Польши относится к конституционным полномочиям польского парламента – Сейма. Об этом сообщает Euronews.

В Еврокомиссии подчеркнули, что польские власти должны обеспечить работу Конституционного трибунала в соответствии с национальной конституцией и практикой Суда Европейского Союза.

"Назначение восьми новых членов Конституционного трибунала относится к конституционным полномочиям Сейма, парламента Польши", – заявил пресс-секретарь Комиссии в интервью Euronews в субботу.

Видео дня

Представитель Еврокомиссии также напомнил о решении Европейского суда по правам человека от 5 мая 2026 года. Оно обязывает польские власти "воздерживаться от препятствования вступлению в должность и исполнению судебных обязанностей судьями, назначенными Сеймом в марте 2026 года".

Там также добавили, что внимательно следят за ситуацией.

Конституционный кризис в Польше: новости

Как сообщал УНИАН, кризис начался в 2015 году после прихода к власти партии "Право и справедливость" (PiS). Тогда возник спор по поводу назначения судей Конституционного трибунала: новая власть отказалась признавать часть назначений, сделанных предыдущим парламентом, и провела собственные. Это привело к длительному противостоянию между правительством, президентом и судебными органами.

Новый этап кризиса развернулся в конце октября этого года. Поводом стал конфликт вокруг шести судей, избранных польским парламентом в марте. Президент Кароль Навроцкий принял присягу только у двоих из них, а остальные четверо принесли присягу в парламенте без участия главы государства. Действующая администрация Конституционного трибунала отказалась признавать эти назначения.

30 октября трибунал сообщил, что председатель суда Богдан Свечковский и заместитель председателя Бартоломей Соханский были отстранены от должностей. Перед зданием Конституционного суда собрался митинг. Среди присутствующих, в частности, были председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий, бывшая председательница Конституционного суда Юлия Прилебская, а также Богдан Свечковский.

После объявления об отстранении руководства у здания Конституционного трибунала собрались протестующие. Среди них были представители оппозиционной партии "Право и справедливость", в частности её депутаты и руководство. Во время акции произошли столкновения с полицией.

Качиньский обвинил правительство в попытке государственного переворота.

Премьер-министр Польши Дональд Туск убежден, что спор вокруг Конституционного трибунала страны давно перестал быть сугубо внутренним делом. По его словам, в него вмешались силы, которым выгодно видеть польскую демократию слабой. Ответственность за то, что изменения в работе Конституционного трибунала до сих пор не удается провести, премьер возложил на президента Польши Кароля Навроцкого и партию "Право и справедливость" (PiS).

Вас также могут заинтересовать новости: