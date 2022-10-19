С марта 19 стран-членов ЕС достигли рекордного производства ветровой и солнечной электроэнергии.

Возобновляемые источники энергии позволили Европейскому Союзу избежать импорта природного газа на 99 млрд евро с начала войны в Украине, что на 11 миллиардов евро больше, чем в прошлом году, благодаря рекордному росту ветровой и солнечной энергии.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное аналитическими центрами E3G и Ember, пишет издание Euractiv.

Согласно новому отчету, с марта 2022 года солнечная и ветровая энергия произвела четверть электроэнергии в ЕС, что позволило избежать импорта 70 млрд кубометров газа.

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В свою очередь, это также помогло смягчить сокращение производства гидроэлектроэнергии, вызванное засухами, и снижение производства атомной энергии, вызванное техническим обслуживанием и серией отказов во французском атомном секторе.

"Ветер и солнце уже помогают европейским гражданам. Но будущий потенциал еще больше", - сказал старший аналитик Ember Крис Росслоу.

Исследование показывает, что с марта 19 стран-членов ЕС достигли рекордного производства ветровой и солнечной электроэнергии.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

4 октября 2022 года Турция решила сделать "Газпрому" серьезное газовое предложение.

5 октября "Газпром" официально признал падение спроса на газ.

17 октября Еврокомиссия нашла новый способ ограничения цены на газ.

19 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте заявила о том, что Европа нашла замену для двух третей российского газа.

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